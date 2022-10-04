Жителям столицы пообещали золотую осень к выходным

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В ближайшие субботу и воскресенье, 8 и 9 октября, в Москве потеплеет до 16 градусов выше ноля. Об этом во вторник, 4 октября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Со второй половины четверга погода изменится и будет значительно отличаться от той, которую мы наблюдаем сейчас. Уже в пятницу вероятность осадков совсем небольшая, будет проглядывать солнышко, дневные температуры в пятницу и в выходные прогнозируются плюс 11–16 градусов — это выше нормы примерно на 3 градуса, — рассказал он.

По словам эксперта, ночью столбики термометров будут опускаться до отметки плюс 5 градусов.

Вильфанд пояснил, что подобная погода не соответствует понятию «бабье лето», однако вполне подойдет для определения «золотая осень». Он добавил, во второй половине недели москвичи смогут насладиться солнцем, шуршащими листьями под ногами и полюбоваться деревьями разного окраса.

Синоптик подчеркнул, что ночи в Москве будут становиться все прохладнее, однако заморозков в ближайшие дни ждать не приходится, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого главный специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что столицу в ближайшее время вновь накроет дождливая погода.