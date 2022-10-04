Ресторатор поддержал пересмотр ГОСТов для общепита

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Стандарты качества общепита необходимо пересмотреть, устаревшие ГОСТы сковывают ресторанный бизнес и мешают ему работать. Такое мнение высказал основатель сети ресторанов, омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.

Эксперт отметил, что на сегодняшний день у бизнеса должно быть как можно меньше ограничений.

— То, что существует, нужно однозначно пересматривать. У нас огромное количество чего-то устаревшего, которое просто есть и которое сейчас «спящее», а если оно неожиданно «проснется», то могут возникнуть вопросы. Много нормативных документов, которые нужно пересмотреть и поправить. Любые устаревшие нормы, которые мешают и сковывают бизнес, нужно убирать, — подчеркнул он в комментарии НСН.

Он добавил, что ресторанный бизнес развивается динамично, поэтому нормы необходимо корректировать.

По его словам, ранее многие нормы СанПиНа также были изменены в лучшую сторону.

С 2023 года в России намерены разработать новые правила и стандарты качества в области общественного питания, доставки блюд и хранения пищевых продуктов. Всего вплоть до 2026 года планируется создать или пересмотреть 12 ГОСТов, передает «Царьград».

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