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Пушилин заявил о планах освободить Красный Лиман

Евгений Жуков

Сюжет: 

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Пушилин заявил о планах освободить Красный Лиман
Фото: vk/pushilindenis

Силами союзных войск планируется освобождение Красного Лимана. Об этом во вторник, 4 октября, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

— По той информации, которая у меня есть, линия обороны выстраивается достаточно серьезная в районе Кременной, и по той опять же информации, которую мне дают ребята с мест, что у противника нет шансов, противник не оставляет попыток, пытается с разных сторон подходить, прощупывает, использует артиллерию, — рассказал Пушилин.

Он также добавил, что для атаки на Краснолиманском направлении украинские военные стягивали резервы с Артемовского направления. На данный момент подразделения ДНР на отдельных участках в самом Артемовске уже фиксируют отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) и укрепляют свои позиции, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что продвижение ВСУ в районе населенного пункта Дудчаны на севере Херсонской области остановлено. Уточняется, что войска противника оказались в «огневом мешке».

В сентябре Минобороны России опубликовало видео, где показана работа вертолетов Ка-52 в ходе нанесения ударов по морскому десанту ВСУ, который форсировал Днепр в районе Запорожской АЭС.

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