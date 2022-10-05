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Два сценария поведения: как распознать предсуицидальное состояние у ребенка

Араз Салехов

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Общество
Два сценария поведения: как распознать предсуицидальное состояние у ребенка
Фото: Pixabay

Предсуицидальное состояние у детей может возникать при разных обстоятельствах. Чаще всего ребенок таким образом хочет привлечь внимание родных и близких, поскольку чувствует себя ненужным. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказала семейный психолог Наталья Гаумова.

По ее словам, есть два сценария поведения, при которых родителям стоит насторожиться.

— Первый — ребенок замыкается и как будто что-то скрывает, он становится менее общительным. Как правило, дети начинают вести себя замкнуто, стараются закрываться в комнате. Их рисунки становятся очень маленькими или же, напротив, очень крупными, цвета используются темные. Ребенок не хочет вступать в общение с родителями, — пояснила психолог.

При втором варианте, отметила врач, ребенок становится очень активным, начинает ругаться и скандалить с родителями, пытаясь привлечь их внимание.

— Оба варианта могут указывать на то, что с ребенком нужно поговорить. Дети зачастую приходят к суицидальным мыслям за счет того, что они чувствуют себя ненужными в этом мире и пытаются таким образом проучить своих родителей. Важно не упустить момент и с ребенком поговорить, уделить ему чуть больше времени. Важно, чтобы папа и мама выделили хотя бы час для общения с ним. В такие моменты необходимо говорить не об учебе, не о проблемах, а, наоборот, быть с ним и поддерживать его. Когда контакт с родителями налажен, то ребенок никогда не станет угрожать своему здоровью, — отметила Гаумова.

Также психолог подчеркнула, что при ухудшении ситуации важно обратиться к специалисту. По ее словам, бывают случаи, когда дети напрочь отказываются идти на контакт.

— Если родители видят, что ребенок замыкается и не идет на контакт с родителями, то тут необходима помощь специалиста. В зависимости от тяжести заболевания нужно обратиться к психологу или к психиатру. Например, если ребенок перестал спать, стал странно себя вести, то лучше пойти к психиатру. Если он просто немного замкнулся в себе, не отказываясь от посещения школы и мероприятий, то тогда обращаться нужно к психологу, — добавила Гаумова.

Здоровье Медицина Дети Психология
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