«Русское Радио» проведет акцию в поддержку людей с ДЦП

Фото: Пресс-служба

«Русское Радио» во Всемирный день ДЦП, который отмечается 5 октября, изменит внешний вид своего слогана «Все будет хорошо!», чтобы привлечь внимание к проблемам пациентов с этим заболеваниям. Об этом сообщили в пресс-службе радиостанции.

Уточняется, что в этот день ведущие Полина Жукова, Антон Юрьев, Дима Морозов, а также Андрей Макеев, Светлана Казаринова и Алла Довлатова предстанут в эфире в свитшотах с девизом станции «Все будет хорошо!», который написан «Доброшрифтом», созданным детьми с детским церебральным параличом.

Кроме того, все соцсети «Русского Радио» также сменят привычный шрифт девиза на «Доброшрифт». Также радиостанция подготовила небольшие видеосюжеты на тему «Что значит делать добрые дела».

— Считаю, что «Доброшрифт» — по-настоящему добрый проект. И мы рады, что в этом году фирменный девиз «Русского Радио» «Все будет хорошо!» отразит нашу позицию. Проблема ДЦП должна широко освещаться, — отметил главный редактор радиостанции Владимир Борисов.

Проект «Доброшрифт» разработал российский благотворительный фонд «Подарок Ангелу». Его идея заключалась в том, что 33 ребенка с диагнозом ДЦП написали по одной букве, из которых в последующем составили новый шрифт, получивший название «Доброшрифт».

До этого «Вечерняя Москва» собрала пять инициатив, которые качественно улучшают жизнь людей с ограниченными возможностями и к которым может присоединиться любой желающий.