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Суд отказался арестовывать Овсянникову

Степан Жирнов
Происшествия
Суд отказался арестовывать Овсянникову
Фото: YouTube / Euronews по-русски

Басманный суд отказал следователю в ходатайстве об аресте бывшего редактора Первого канала Марины Овсянниковой. Об этом «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда в среду, 5 октября.

— В удовлетворении ходатайства следователя об изменении меры пресечения в отношении Марины Овсянниковой с домашнего ареста на заключение под стражу отказано, — сообщает пресс-секретарь суда.

Самой подсудимой на заседании не было. Перед заседанием она написала в своем официальном Telegram-канале, что не собирается соблюдать меру пресечения.

— Начиная с 30 сентября 2022 года я отказываюсь соблюдать установленную мне меру пресечения в виде домашнего ареста и освобождаю себя от нее, — резюмировала Овсянникова.

11 августа суд отправил Овсянникову под домашний арест. 1 октября бывший муж экс-сотрудницы Первого канала заявил, что она сбежала из-под ареста.

В связи с этим в понедельник, 3 октября, скандальную журналистку канала объявили в розыск.

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