В России выявили 23 757 новых случаев коронавируса за сутки

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

За минувшие сутки в 85 регионах России выявили 23 757 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф» в среду, 5 октября.

Кроме того, за 24 часа в стране зафиксировали 113 летальных исходов от COVID-19. При этом 2480 пациентов с диагностированным коронавирусом были госпитализированы.

После прохождения лечения от ковида под присмотром специалистов за сутки полностью выздоровели 44 694 человека, отмечается в Telegram-канале «Cтопкоронавирус.рф».

Фото: Стопкоронавирус.рф

До этого ученые рассказали об опасности нового вида коронавируса, обнаруженного в образцах, взятых у летучей мыши из России. Изучением российских вирусов занялась группа ученых из Школы глобального здравоохранения имени Пола Аллена при Вашингтонском государственном университете.

30 сентября сообщалось, что коронавирусом заболел патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Его состояние в настоящее время оценивается как удовлетворительное.