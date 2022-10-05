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День учителя отметят в Музее «Г.О.Р.А.» 8 октября

Елена Самойлова
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День учителя отметят в Музее «Г.О.Р.А.» 8 октября
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В филиале Музея Победы на Поклонной горе — в музее «Главные оружейные реликвии армии» — пройдет мероприятие, приуроченное ко Дню учителя. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в среду, 5 октября.

В 13:00 8 октября посетителей музея ждут поэтическая программа, танцевальный флешмоб и показ советского художественного фильма «Первоклассница».

Кроме того, организаторы приглашают гостей на занятия от педагогов онлайн-центра логопедии и развития. Участников познакомят с приемами темпоритмического и слогового восприятия, научат упражнениям артикуляционной и дыхательной гимнастики. Также на площадке пройдет мастер-класс по ораторскому искусству, на котором рассмотрят приемы выразительности речи.

Для юных посетителей состоится мастер-класс «Осенний букет для учителя», на котором ребята смогут подготовить подарки для педагогов и наставников. Волонтеры Музея Победы помогут собрать поделки из природных материалов.

Участие в мероприятиях для посетителей музея бесплатное.

До этого сообщалось, что в рамках всероссийской программы «Школьный Музей Победы» педагоги и учащиеся представят театральную постановку о ленинградской школе в годы блокады.

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