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На космодроме Байконур завершились съемки фильма «Вызов»

Евгений Жуков
Общество
На космодроме Байконур завершились съемки фильма «Вызов»
Фото: Роскосмос

На космодроме Байконур завершились наземные съемки ленты «Вызов», первого фильма, часть которого была отснята в космосе на борту МКС. Об этом в среду, 5 октября, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Как уточняется, в связи с карантином и предстартовой подготовкой некоторые сцены нельзя было отработать перед пуском. Поэтому участники проекта вернулись на Байконур только через год после полета, сообщается на сайте Роскосмоса.

— Прошел год после полета, и у меня двоякие ощущения. С одной стороны — как будто промелькнула целая жизнь за это время, а с другой — будто бы все было совсем недавно. На Байконуре осталась часть души, поэтому хочется возвращаться сюда вновь и вновь, — рассказала актриса Юлия Пересильд, сыгравшая в фильме одну из главных ролей.

В сентябре генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сообщил, что фильм Клима Шипенко «Вызов», часть съемок которого проходила в космосе, выйдет в прокат 12 апреля 2023 года.

21 июня стартовали съемки наземной части работы в рамках фильма. Они прошли на территории Центра подготовки космонавтов имени Гагарина.

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