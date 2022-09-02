Эрнст назвал дату премьеры частично снятого в космосе фильма «Вызов»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Фильм Клима Шипенко «Вызов», часть съемок которого проходила в космосе, выйдет в прокат 12 апреля 2023 года. Об этом сообщил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст в пятницу, 2 сентября.

Он уточнил, что съемки картины находятся в завершающей стадии, осталось лишь отснять кадры на Байконуре. «Вызов» — первый художественный фильм, снятый в космосе: он рассказывает историю женщины-врача, которая отправляется на орбиту ради спасения космонавта, передает ТАСС.

21 июня стартовали съемки наземной части съемок фильма. Они пройдут на территории Центра подготовки космонавтов имени Гагарина, санатория Вороново и в специально созданном для фильма павильоне с копией Центра управления полетами «Роскосмоса». К актерскому коллективу при этом присоединился Милош Бикович.

В апреле герой России, летчик-космонавт Олег Новицкий поделился с «Вечеркой» воспоминаниями, которые остались у него после съемок в фильме «Вызов». Кроме того, он оценил перспективы отечественной космонавтики, а также рассказал про свои ощущения пребывания в невесомости и космические особенности быта.