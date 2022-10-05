Почему вырос спрос на обезличенные металлические счета и так ли это выгодно

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Банки в России отмечают выросший спрос на обезличенные металлические счета (ОМС), в основном в золоте. Их россияне приобретают в гораздо большем количестве, чем физические слитки. О том, почему повысился интерес к ОМС и насколько это надежное вложение средств, «Вечерней Москве» рассказал экономист Николай Кульбака.

По его мнению, повышенный интерес к ОМС легко объяснить, так как такие счета являются одним из способов сохранения сбережений. При инвестиции в ОМС человек физически не приобретает драгоценный металл, объяснил экономист:

— Обезличенный металлический счет — по сути, банковский счет, на котором у вас есть драгоценные металлы. Только физически вы их не имеете. Спрос на золото вполне понятен в период, когда ситуация в экономике неясна: люди пытаются спасти активы. Не факт, что получится, но это один из способов сохранения своих активов для тех, у кого есть такое желание.

По мнению экономиста, ОМС не является более эффективным способом сохранения денег, чем физическое золото. Это всего лишь один из вариантов, который сейчас пользуется популярностью. Кульбака высказал мнение, что спрос на такой вид инвестиций сохранится недолго: вместо этого люди начнут вкладываться в новую валюту, криптовалюту или что-то подобное.

Экономист отметил, что в каждом конкретном случае перед инвестированием стоит проконсультироваться со специалистом.

— Нет такого, что лучше вложить в ОМС или физические металлы. Единых правил не существует. По-хорошему, перед тем как вкладываться, вы должны найти консультанта по инвестициям, который бы все вам грамотно рассказал, — порекомендовал Кульбака.

При этом задумываться об инвестициях (в частности, в драгметаллы) стоит при наличии свыше 500 тысяч рублей, уверен экономист. С более мелкими суммами возможности сохранить средства практически нет.