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Профессор Коган рассказал о последствиях запрета США предоставлять России доллары

Ирина Игнатенко
Экономика
Профессор Коган рассказал о последствиях запрета США предоставлять России доллары
Фото: Pixabay

Профессор Высшей школы экономики Евгений Коган прокомментировал подписание президентом США Джо Байденом закона, запрещающего Минфину предоставлять России и Белоруссии доллары взамен имеющихся в их распоряжении средств Международного валютного фонда. Эта мера почти ни на чем не скажется, отметил эксперт.

— Ничего нового. Это уже никак не скажется, уже заморозки резервов сказались. А на эти средства, думаю, особенно никто и не рассчитывал, — поделился мнением Коган в комментарии каналу 360.

Эксперт назвал запрет еще одним способом «обрезать возможность поступления в Россию валюты», продолжением американской стратегии, направленной на то, чтобы не позволить России пользоваться своими ресурсами.

Ранее стало известно, что 4 октября президент США Джо Байден подписал закон, запрещающий американскому минфину предоставлять России и Белоруссии доллары взамен имеющихся в их распоряжении средств Международного валютного фонда, передает Nation News.

До этого стало известно, что государственный долг Соединенных Штатов Америки превысил 31 триллион долларов впервые в истории.

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