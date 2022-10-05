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Движение трамваев на Енисейской улице восстановили

Анастасия Колоскова
Город
Движение трамваев на Енисейской улице восстановили
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Енисейская улица Карта всех событий

Движение трамваев маршрута № 17 на Енисейской улице восстановили. Об этом в среду, 5 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Восстановлено движение трамваев на Енисейской улице, — говорится в сообщении в Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что в районе остановки «Печорская улица» на Енисейской улице задерживаются трамваи № 17. Причиной задержки стала авария на путях.

До этого москвичей предупредили, что со среды, 5 октября, с 03:00 во всех поездах Белорусского и Савеловского направлений будут закрыты по одной двери в двух вагонах: по направлению в сторону Лобни — в пятом и шестом вагонах по ходу движения, по направлению в сторону Одинцово — в шестом и седьмом вагонах по ходу движения. Ограничения связаны со строительством пешеходного тоннеля на Белорусском вокзале.

Также жителям столицы назвали участки дорог с затрудненным движением вечером 5 октября. Специалисты прогнозируют затруднения в движении в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД.

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