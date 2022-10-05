Трамваи задерживаются из-за ДТП на северо-востоке Москвы

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Енисейская улица Карта всех событий

В районе остановки «Печорская улица» на Енисейской улице задерживаются трамваи № 17. Об этом в среду, 5 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Утоняется, что причиной задержки стала авария на путях.

— Маршрут временно изменен. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — предупредили пассажиров в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого жителям столицы назвали участки дорог с затрудненным движением вечером 5 октября. Специалисты прогнозируют затруднения в движении в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД. Москвичам порекомендовали в вечерний час пик пользоваться общественным транспортом, чтобы сэкономить время на дорогу.

Для удобства пассажирам предлагают воспользоваться приложением «Московский транспорт», позволяющим составить мультимодальные маршруты и узнать время прибытия транспорта.

Кроме того, москвичей предупредили, что со среды, 5 октября, с 03:00 во всех поездах Белорусского и Савеловского направлений будут закрыты по одной двери в двух вагонах.