Названы коды для номеров машин из вошедших в Россию новых регионов

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МВД Российской Федерации предложило коды 80, 81, 84 и 85 на госномера машин из четырех присоединенных регионов России. Об этом стало известно в среду, 5 октября.

В документе предлагается дополнить список цифровых кодов регионов России, применяемых на регистрационных знаках транспортных средств и другой специальной продукции.

Донецкая Народная Республика получит код 80, Луганская Народная Республика — код 81, а Херсонская и Запорожская области получат коды 84 и 85, соответственно, сообщается на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Накануне стало известно, что президент России Владимир Путин подписал четыре федеральных конституционных закона о включении четырех регионов в состав Российской Федерации.

Согласно постановлениям, жители новых российских субъектов с даты их включения в состав РФ — 30 сентября — признаются гражданами России. Желающим отказаться от российского гражданства определен месяц на подачу заявлений. Для приобретения паспорта необходимо подать документы и принести присягу гражданина РФ.