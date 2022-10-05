Песков заявил, что оставленные территории новых регионов РФ будут возвращены

Фото: Администрация президента РФ

Временно оставленные российскими военными территории на линии соприкосновения в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях будут возвращены. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 5 октября.

При вхождении новых территорий в состав РФ местным жителям заявили, что отныне они «с Россией навсегда», однако в министерстве обороны подтвердили отступление российских войск из нескольких населенных пунктов в этих регионах. На встрече с журналистами представителю Кремля был задан вопрос, нет ли в этих утверждениях несоответствий.

— Здесь нет никакого противоречия. Они будут с Россией навсегда, они будут возвращены, — цитирует Пескова ТАСС.

До этого временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что украинская армия отступает в Артемовске. По его словам, такая ситуация создает удобные условия для освобождения следующих населенных пунктов.

В этот же день Путин подписал четыре федеральных конституционных закона о присоединении новых территорий. Жители этих регионов признаются гражданами России.