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Песков заявил, что оставленные территории новых регионов РФ будут возвращены

Елена Самойлова
Политика
Песков заявил, что оставленные территории новых регионов РФ будут возвращены
Фото: Администрация президента РФ

Временно оставленные российскими военными территории на линии соприкосновения в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях будут возвращены. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 5 октября.

При вхождении новых территорий в состав РФ местным жителям заявили, что отныне они «с Россией навсегда», однако в министерстве обороны подтвердили отступление российских войск из нескольких населенных пунктов в этих регионах. На встрече с журналистами представителю Кремля был задан вопрос, нет ли в этих утверждениях несоответствий.

— Здесь нет никакого противоречия. Они будут с Россией навсегда, они будут возвращены, — цитирует Пескова ТАСС.

До этого временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что украинская армия отступает в Артемовске. По его словам, такая ситуация создает удобные условия для освобождения следующих населенных пунктов.

В этот же день Путин подписал четыре федеральных конституционных закона о присоединении новых территорий. Жители этих регионов признаются гражданами России.

Дмитрий Песков Россия Донбасс Кремль
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