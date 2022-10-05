Пушилин сообщил об отступлении украинских войск в Артемовске

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Украинская армия отступает в Артемовске. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в среду, 5 октября.

— Мы фиксируем сейчас, что противник в самом Артемовске уже просто отступает — без возможности удерживать ранее занимаемые позиции, — заявил он.

Такая ситуация создает удобные условия для освобождения следующих населенных пунктов, отметил врио главы республики в эфире телеканала «Соловьев Live».

Накануне Пушилин рассказал о планах освободить Красный Лиман. По его словам, в районе Кременной выстраивается «серьезная» линия обороны. Он также добавил, что для атаки на Краснолиманском направлении украинские военные стягивали резервы с Артемовского направления.

До этого сообщалось, что продвижение ВСУ в районе населенного пункта Дудчаны на севере Херсонской области остановлено. Уточняется, что войска противника оказались в «огневом мешке».

В сентябре Минобороны России опубликовало видео, где показана работа вертолетов Ка-52 в ходе нанесения ударов по морскому десанту ВСУ, который форсировал Днепр в районе Запорожской АЭС.