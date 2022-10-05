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Аферист обещал помочь пенсионерке и украл у нее почти миллион рублей

Степан Жирнов
Происшествия
Аферист обещал помочь пенсионерке и украл у нее почти миллион рублей
Фото: depositphotos
Россия, Московская область, городской округ Шатура, рабочий посёлок Черусти Карта всех событий

Житель Подмосковья украл у пенсионерки почти миллион рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в среду, 5 октября.

По ее словам, злоумышленник пообещал 60-летней жительнице поселка Черусти проверить ее мобильный телефон на наличие вирусов. Когда доверчивая пенсионерка дала злоумышленнику аппарат, он взял несколько кредитов с помощью мобильных приложений нескольких банков, после чего перевел деньги себе. Таким образом аферист «обогатился» на 898 тысяч рублей, которые он позже потратил на личные нужды.

Когда пенсионерка заметила, что ее обманули, она обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемого задержали в результате оперативно-розыскных действий. Им оказался 22-летний местный житель. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Другая кража произошла в столице. В Зеленограде злоумышленники поставили аккумулятор в автомобиль, который был не на ходу, и угнали его.

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