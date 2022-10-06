Вильфанд предупредил о метелях и заморозках в некоторых регионах России

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Ночные заморозки до минус 1–2 градусов ожидаются в Крыму и Курской области в ближайшие дни. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Заморозки прогнозируются уже даже в Крыму. В степных и предгорных районах температура будет понижаться до минус 2 градусов, — сказал метеоролог.

При этом в ночь на субботу, 8 октября, заморозки до минус 1 градуса ожидают и Курскую область. Но по-настоящему серьезная зимняя погода установится в Якутии.

Там температура будет понижаться до минус 18 градусов ночью. Он добавил, что 6 и 7 октября в северных районах Якутии ожидаются метель и ветер со скоростью до 22 метров в секунду.

Метель в эти дни и ветер до 23–28 метров в секунду прогнозируется также на Чукотке, сообщает ТАСС.

До этого сообщалось, что первый в этом сезоне для Москвы снег может выпасть позже климатической нормы — в третьей декаде октября.

Отмечается, что средняя температура воздуха с начала октября оказалась на 4 градуса выше климатической нормы. Кроме того, в столице уже выпала почти половина от месячной нормы осадков — 49 процентов.