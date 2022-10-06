Корчевников объяснил, почему заплакал в эфире во время монолога об уклонистах

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Телеведущий Борис Корчевников, заплакавший в прямом эфире канала «Соловьев. Live», объяснил, почему не смог сдержать эмоций, когда говорил об уклонистах.

— Я плакал, говоря не об уехавших. А о тех, кто сейчас за нас бьется и умирает. Глядя на то, что кто-то за твою жизнь отдал свою, — невозможно после этого продолжать жить так же, как раньше, — заявил он изданию «Газета.Ru».

По словам телеведущего, сам он отдает долг родине «там, где поставлен», но, если его призовут, он тут же поедет в зону СВО.

— Что касается того, почему я не там, то у меня все просто: служу Родине и ближнему там, где поставлен. В Донбассе я уже был этой весной и поеду еще не раз. А если позовут под ружье в Донбасс, я там буду сразу же, — сказал Корчевников.

12 сентября сообщалось, что Корчевников проводит регулярный сбор гуманитарной помощи для жителей и военнослужащих ДНР и ЛНР. Также он лично участвовал в доставке гуманитарного груза в Донбасс.

По словам телеведущего, в Донбассе есть несколько подразделений, которым активисты телеканала помогают особенно регулярно. Это Народная милиция ЛНР и православные батальоны ДНР.