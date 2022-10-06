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Синоптики сообщили о «малокомфортной» погоде в Москве 6 октября

Юлия Курганова

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Погода в Москве
Город
Синоптики сообщили о «малокомфортной» погоде в Москве 6 октября
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Московский регион 6 октября останется под влиянием холодного атмосферного фронта.

Небольшой дождь ожидается в первой половине дня. После полудня он прекратится, а в облаках станут появляться просветы.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 8–10 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне плюс 9–14 градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 90 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что по медицинской оценке и влиянию на организм метеозависимых людей погода будет малокомфортной. Высокая влажность и пониженное содержание кислорода в приземном воздухе могут стать причинами появления симптомов ухудшения самочувствия у лиц с хроническими заболеваниями органов дыхания.

Плохо переносят подобные внешние условия гипо- и гипертоники. У них возможны сильные головные боли, резкое повышение или понижение артериального давления.

Понижение температуры и высокая влажность (влажно-прохладные условия) могут провоцировать обострения заболеваний суставов. В переходные сезоны года, когда чаще наблюдается неблагоприятная погода, стоит по рекомендации врача проводить профилактический курс лечения.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, когда в Москву придет золотая осень.

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