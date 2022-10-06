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Еще один детеныш краснокнижной викуньи родился в Московском зоопарке

Полина Долганова
Город
Еще один детеныш краснокнижной викуньи родился в Московском зоопарке
Фото: shutterstock

Еще один детеныш краснокнижной викуньи родился в Московском зоопарке. Об этом в четверг, 6 октября, сообщили в пресс-службе зоосада.

— Папу детеныша привезли из Чехии, а мама родилась в центре. Ей 10 лет, и это уже не первое ее потомство. В природе викуньи живут гаремными группами. В центре также создана группа из самца и нескольких самок, — говорится в сообщении.

Любимое место детеныша в вольере — это укромная песчаная ямка. Малыш проводит там время даже тогда, когда остальные члены группы едят в домике.

Зоопарк продолжает принимать участие в программе по сохранению редких викуний. Уточняется, что папу детеныша отсадили на время родов, так как иногда он может быть агрессивен. Самки в свою очередь хорошо приняли малыша, передает агентство городских новостей «Москва».

Первый детеныш викуньи появился на свет 4 августа в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Родиной этих животных является Южная Америка, а в неволе они обитают в теплых вольерах и круглогодично живут на улице.

В рамках проекта «Активный гражданин» москвичи выбрали для детеныша имя Лучик. Помимо этого, «активные граждане» могли отдать свой голос за клички Рыжик, Ванечка и Хуан или предложить свой вариант имени.

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