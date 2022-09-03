Участники проекта «Активный гражданин» выбрали имя для детеныша викуньи из Московского зоопарка

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В проекте «Активный гражданин» завершилось голосование по выбору имени для детеныша викуньи из Московского зоопарка — малыша назвали Лучиком. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в субботу, 3 сентября.

— В голосовании приняли участие около 180 тысяч человек. Москвичи решили назвать малыша Лучиком. Именно этот вариант набрал больше всего голосов — свыше 26 процентов. На втором по популярности месте оказались имена Одуванчик и Кашемир — из-за пушистости детеныша. За эти варианты проголосовали 18 процентов участников, — заявили в пресс-службе.

Помимо этого, «активные граждане» могли отдать свой голос за клички Рыжик, Ванечка и Хуан или предложить свой вариант имени.

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В столичном зоосаде добавили, что детенышу викуньи уже 1,5 месяца. Он успел подрасти, все еще пьет молоко, но уже начинает пробовать взрослую пищу. Лучик стал седьмым обитателем зоопарка, имя которому выбрали посредством проекта «Активный гражданин», передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого в Московском зоопарке открылась обновленная экспозиция «Кошачий ряд». Специалисты обновили вольер дальневосточного леопарда по имени Мизер, дом самца пумы по имени Габриэль, а также две площадки, предназначенные для проживания семейства рысей.