Сроки разработки экипировки «Легионер» сократят втрое в России

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Разработку военной экипировки нового поколения «Легионер» ускорят. Об этом в четверг, 6 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ОПК.

— Изначально предполагалось, что НИР по экипировке «Легионер» продлятся в течение двух–трех лет, однако заказчик поменял требования и дал задачу ускориться, — сказал собеседник агентства.

Уточняется, что разработка «Легионера» завершится до конца 2023 года. В 2020-м российским военным выдали свыше 300 тысяч комплектов экипировки второго поколения «Ратник», разработанных АО «ЦНИИТочмаш».

В настоящее время ведется разработка экипировки следующего поколения «Сотник». Некоторые ее элементы уже проходят испытания. «Легионер» станет четвертым поколением экипировки отечественных солдат, передает РИА Новости.

В конце августа в подмосковном конгрессно-выставочном центре «Патриот» прошел международный форум «Армия-2022».

Наряду со специалистами отечественной оборонки на оружейной выставке свои разработки в сфере новейших технологий продемонстрировали молодые ученые и студенты столичных вузов. «Вечерняя Москва» рассказывает о самых интересных проектах будущих российских академиков и главных конструкторов.