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Московские поликлиники получили более 500 новых КТ, УЗИ и других аппаратов

Полина Долганова
Город
Московские поликлиники получили более 500 новых КТ, УЗИ и других аппаратов
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Масштабное обновление медицинского оборудования продолжается в медучреждениях Москвы. Об этом сообщил заместитель главы городского департамента здравоохранения Алексей Сапсай в четверг, 6 октября.

— Все поставки осуществляются в соответствии с ранее намеченным планом, в том числе и поставки современного диагностического оборудования: новых рентген-аппаратов, флюорографов, аппаратов КТ и МРТ, денситометров, УЗИ-аппаратов и других, — отметил он.

В рамках программы капитального ремонта по новому стандарту в поликлиники города поставили уже свыше 500 единиц новой техники. Из 500 единиц новых приборов 120 являются тяжелой техникой.

По состоянию на 6 октября реализация программы завершена на треть. В общей сложности она затронет более 200 медицинских учреждений, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что Москомэкспертиза согласовала проект переоборудования помещений поликлиники № 23 в московском районе Выхино-Жулебино под установку компьютерного томографа.

По словам главы ведомства Анны Яковлевой, обновление внутренней отделки полов, стен и потолков будет выполнено в соответствии с функциональным и технологическим назначениями.

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