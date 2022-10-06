Ростех: Станции тропосферной связи помогут восстановить связь в новых субъектах

Сюжет:Ситуация в Донбассе
Применение станций тропосферной связи может помочь оперативно наладить связь в присоединенных регионах, вошедших в состав России. Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех» в четверг, 6 октября.
Данные станции, серийно производящиеся в России, обладают дальностью передачи данных более чем на 200 километров и функцией установки в короткие сроки.
— Эта особенность дает возможность использовать их для оперативного восстановления инфраструктуры там, где линии коммуникации были оборваны, — передает сообщение ТАСС.
В госкорпорации также добавили, что тропосферная связь — это решение, которое может обеспечить коммуникацию там, где нет возможности проложить кабель. Например, в труднодоступных местах со сложным рельефом.
До этого военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с «Вечерней Москвой» прокомментировал сообщение «Ростеха» об увеличении производства реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» и «Торнадо-С» в несколько раз по сравнению с прошлым годом.
По мнению Кнутова, подобное вооружение позволит быстрее одержать победу в ходе военной спецоперации на Украине.