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Ростех: Станции тропосферной связи помогут восстановить связь в новых субъектах

Евгений Жуков

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Ситуация в Донбассе
Общество
Ростех: Станции тропосферной связи помогут восстановить связь в новых субъектах
Фото: Homoatrox / CC BY-SA 3.0

Применение станций тропосферной связи может помочь оперативно наладить связь в присоединенных регионах, вошедших в состав России. Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех» в четверг, 6 октября.

Данные станции, серийно производящиеся в России, обладают дальностью передачи данных более чем на 200 километров и функцией установки в короткие сроки.

— Эта особенность дает возможность использовать их для оперативного восстановления инфраструктуры там, где линии коммуникации были оборваны, — передает сообщение ТАСС.

В госкорпорации также добавили, что тропосферная связь — это решение, которое может обеспечить коммуникацию там, где нет возможности проложить кабель. Например, в труднодоступных местах со сложным рельефом.

До этого военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с «Вечерней Москвой» прокомментировал сообщение «Ростеха» об увеличении производства реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» и «Торнадо-С» в несколько раз по сравнению с прошлым годом.

По мнению Кнутова, подобное вооружение позволит быстрее одержать победу в ходе военной спецоперации на Украине.

Технологии Ростех Россия Донбасс
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