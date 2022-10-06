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Москвичам рассказали, как «Банк технологий» помогает промышленникам

Евгений Жуков
Город
Москвичам рассказали, как «Банк технологий» помогает промышленникам
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

«Банк технологий» является ресурсом для промышленников, на котором собраны доступные варианты для оптимизации и цифровизации производства. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 6 октября.

— Благодаря сервису предприятия получают доступ к передовым проверенным отечественным разработкам, что сегодня актуально, а разработчики — возможность найти новых заказчиков. Это особенно важно для импортозамещения многих решений и продуктов на производстве, — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Так, в цифровом каталоге представлено 227 российских технологических решений от 118 компаний. Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский добавил, что «Банк технологий» создан для того, чтобы модернизация производств для московских промышленников была доступна, проста и понятна.

На сайте сервиса с помощью фильтров можно легко подобрать технологию под требуемый запрос и с учетом особенностей сферы промышленности. При этом в банке находятся только проверенные технологии, которые уже применялись на деле.

Данная мера гарантирует заказчикам эффективную реализацию задач. Например, промышленный экзоскелет помогает операторам поднимать и переносить грузы массой до 15 килограммов на высоте до полутора метров.

Такой вид технологий может пригодиться на предприятиях горнодобывающей отрасли, а также в логистических корпорациях, передает официальный сайт мэра Москвы.

В сентябре Овчинский рассказал, что одно из научно-производственных объединений столицы создало промышленного робота, который умеет перекладывать товары.

Производство Технологии Владимир Ефимов Владислав Овчинский Москва
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