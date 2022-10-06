Экономист Юденков спрогнозировал, каким будет курс доллара и евро зимой

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Небольшое подорожание доллара и евро возможно, однако не в самом ближайшем будущем. Кроме того, курс валют может измениться еще больше в случае, если Европа отменит часть санкций против России. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделился профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

По мнению собеседника «ВМ», в ближайшее время курс валют останется прежним, однако к зиме доллар и евро могут стать дороже.

— Пока будет продолжаться так, как есть, — месяц точно доллар будет где-то 56–58 рублей, евро — 54–55. К декабрю, когда надо будет закрывать бюджет, думаю, ситуация изменится. Доллар будет выше 60 (на сколько — не готов сказать), евро тоже будет выше 60. А что будет в следующем году — я не знаю, что там заложено в бюджете, — рассказал специалист.

Как заметил эксперт, низкий курс валют связан с тем, что из-за санкций Россия ничего не покупает в Европе и поэтому не нуждается в иностранной валюте. При этом нефть и газ Россия по-прежнему продает в больших количествах. Приток есть, а импорт отсутствует — в итоге и получается такой курс, объяснил экономист.

В случае если Евросоюз откажется от части ограничений, торговля с Россией может вновь наладиться. Это приведет к удорожанию валют, отметил Юденков.

— Давайте посмотрим, что сейчас будет в Италии, Германии, Испании, Англии. Вы же видите, что там творится на биржах. Экономика Германии рушится, фунт стерлингов рушится, в Италии тоже есть проблемы с государственными ценными бумагами. От этого очень сильно зависит, откроют ли они каналы для импорта. Может быть, оттого, что у них там все плохо станет, они разрешат какие-то товары нам продавать. Санкционное давление уже ослабевает — они уже по удобрениям дали слабину, по еще каким-то товарам, — заключил эксперт.