Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Экономист Юденков спрогнозировал, каким будет курс доллара и евро зимой

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Экономика
Экономист Юденков спрогнозировал, каким будет курс доллара и евро зимой
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Небольшое подорожание доллара и евро возможно, однако не в самом ближайшем будущем. Кроме того, курс валют может измениться еще больше в случае, если Европа отменит часть санкций против России. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделился профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

По мнению собеседника «ВМ», в ближайшее время курс валют останется прежним, однако к зиме доллар и евро могут стать дороже.

— Пока будет продолжаться так, как есть, — месяц точно доллар будет где-то 56–58 рублей, евро — 54–55. К декабрю, когда надо будет закрывать бюджет, думаю, ситуация изменится. Доллар будет выше 60 (на сколько — не готов сказать), евро тоже будет выше 60. А что будет в следующем году — я не знаю, что там заложено в бюджете, — рассказал специалист.

Как заметил эксперт, низкий курс валют связан с тем, что из-за санкций Россия ничего не покупает в Европе и поэтому не нуждается в иностранной валюте. При этом нефть и газ Россия по-прежнему продает в больших количествах. Приток есть, а импорт отсутствует — в итоге и получается такой курс, объяснил экономист.

В случае если Евросоюз откажется от части ограничений, торговля с Россией может вновь наладиться. Это приведет к удорожанию валют, отметил Юденков.

— Давайте посмотрим, что сейчас будет в Италии, Германии, Испании, Англии. Вы же видите, что там творится на биржах. Экономика Германии рушится, фунт стерлингов рушится, в Италии тоже есть проблемы с государственными ценными бумагами. От этого очень сильно зависит, откроют ли они каналы для импорта. Может быть, оттого, что у них там все плохо станет, они разрешат какие-то товары нам продавать. Санкционное давление уже ослабевает — они уже по удобрениям дали слабину, по еще каким-то товарам, — заключил эксперт.

Эксперты Деньги Евро Доллар
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Алексей Зубарев
Алексей Зубарев

Оказаться на границе со Средневековьем

Никита Миронов
Никита Миронов

Украина це Европа! С ножом и истериками

Никита Кричевский
Никита Кричевский

Свидетели заката европейской экономики

Ян Арт
Ян Арт

Китай нам продаст далеко не все технологии

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Будем быть

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Что дадут нам выборы в Италии

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не печальтесь заранее

Все мнения
О проекте