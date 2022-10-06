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Людмила Гусева: Проактивная поддержка промышленности даст дополнительный стимул импортозамещению

Лейла Алиева
Город
Людмила Гусева: Проактивная поддержка промышленности даст дополнительный стимул импортозамещению
Фото: duma.mos.ru

Меры поддержки столичных производителей и переход к проактивной модели их предоставления помогут дополнительно стимулировать процессы импортозамещения в Москве. Об этом в четверг, 6 октября, сообщила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

— В сфере экономической политики Москвы меры поддержки промышленных предприятий играют большую роль: и финансовые, и нефинансовые механизмы действуют для большого круга компаний, и ими охвачен каждый четвертый производитель города. Сегодня, когда эти инструменты уже прошли тестирование, опробованы и приносят результаты, можно приступать к следующему этапу — проактивному предоставлению мер поддержки, — отметила она.

По словам Гусевой, благодаря этому удастся простимулировать процессы создания новых производств и мощностей не только среди тех предпринимателей, которые уже имеют опыт работы с заявками, субсидиями и компенсациями, но и тех, кто раньше справлялся сам и не привык просить о помощи, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого Гусева сообщила, что трансформация столичной экономики потребует тонкой настройки налоговой системы и мер стимулирования предпринимателей.

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