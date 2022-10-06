Запуск двухэтажных поездов на МЦК позволит снизить загрузку основных магистралей Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Запуск двухэтажных составов на Московском центральном кольце (МЦК) позволит увеличить пассажиропоток, что уменьшит загрузку на дорогах города. Об этом сообщили в четверг, 6 октября, в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Двухэтажные поезда решают сразу несколько проблем: увеличивают вместимость подвижного состава — до 1,5 раза больше пассажиров, минимизируют необходимость удлинения платформ. Такой поезд позволит привлечь еще больше пассажиров на рельсовый транспорт и снизить загрузку основных магистралей, — говорится в сообщении.

При разработке проекта вагонов специалисты планируют увеличить число дверей до трех. Кроме того, оба этажа позволят организовать пассажиропоток. Так, нижним уровнем смогут воспользоваться горожане, которые намерены совершить короткую поездку, верхним — более долгую, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что первый поезд с улучшенной линейной навигацией в вагонах начал работу на Кольцевой линии столичного метро. На экранах табло пассажиры теперь могут увидеть схему с информацией о выходах, в каком вагоне они сидят, а также сколько минут осталось до прибытия на следующую станцию.