Элла Памфилова попала под санкции Евросоюза

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Центральная избирательная комиссия России (ЦИК) и ее председатель Элла Памфилова вошли в новый список санкций Евросоюза (ЕС). Об этом в четверг, 6 октября, сообщили в журнале ЕС.

Уточняется, что под персональные санкции ЕС Памфилова и ЦИК попали за участие в организации референдумов о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей Украины, передает РИА Новости.

Также под персональные санкции Евросоюза попал российский философ Александр Дугин. Утверждается, что он поддерживает действия, угрожающие безопасности Украины.

Кроме того, под новые санкции попали певица Юлия Чичерина, лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев и народный артист России Олег Газманов.

6 октября ЕС утвердил восьмой пакет санкций против России, включив в него потолок цен на нефть. Кроме того, санкционные меры предусматривают запрет перевозок российской нефти по цене выше установленного потолка по морю с декабря 2022 года, а нефтепродуктов — с февраля.