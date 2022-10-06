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ЕС может исключить из режима потолка цены на российскую нефть для конкретной страны

Лейла Алиева
В мире
ЕС может исключить из режима потолка цены на российскую нефть для конкретной страны
Фото: European Parliament / CC BY-NC-ND 2.0

Евросоюз, возможно, исключит из режима потолка цены на российскую нефть при необходимости для энергобезопасности конкретной страны. Об этом в четверг, 6 октября, говорится в официальном журнале ЕС, где опубликован соответствующий документ.

— Предельный лимит цен должен применяться к транспортировке по морю в третьи страны сырой нефти и некоторых нефтепродуктов, а также к предоставлению связанных с этим услуг, — отмечается в документе.

Данная мера не затронет государств, которые в связи с особой ситуацией продолжат импорт сырой нефти и нефтепродуктов из России, передает ТАСС.

6 октября ЕС утвердил восьмой пакет санкций против России, включив в него потолок цен на нефть. Кроме того, санкционные меры предусматривают запрет перевозок российской нефти по цене выше установленного потолка по морю с декабря 2022 года, а нефтепродуктов — с февраля.

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова и ЦИК попали под персональные санкции Евросоюза за причастность к организации референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях Украины.

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