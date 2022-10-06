Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Россия и Иран обсуждают совместные нефтегазовые проекты

Евгений Белоусов
В мире
Россия и Иран обсуждают совместные нефтегазовые проекты
Фото: Пресс-служба Совфеда

Россия и Иран обсуждают совместные нефтегазовые проекты на территории Ирана. Об этом в четверг, 6 октября, сообщили в пресс-службе кабмина РФ.

— Подготовка нового большого межгосударственного договора Российской Федерации и Исламской Республики Иран переходит в завершающую фазу. Этот документ выведет многоплановые отношения между нашими странами на уровень стратегического партнерства, — говорится в сообщении.

Этот вопрос обсудили на встрече вице-премьер России Александр Новак и министр нефти Ирана Джавад Оуджи, говорится на сайте правительства России.

До этого стало известно, что мониторинговый комитет ОПЕК+ поддержал план по сокращению добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки.

«Вечерняя Москва» узнала у экспертов, почему члены ОПЕК+ могли принять решение по сокращению добычи нефти и как это отразится на стоимости сырья. По мнению директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина, для стран организации на текущий момент важнее всего заранее купировать возможный кризис, связанный с падением спроса на нефть.

Нефть Иран Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Мы — гарант сохранения мира

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Сохраним усадьбу предков Пушкина

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Назван героем посмертно

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Алла сожгла мосты

Алексей Зубарев
Алексей Зубарев

Оказаться на границе со Средневековьем

Никита Миронов
Никита Миронов

Украина це Европа! С ножом и истериками

Никита Кричевский
Никита Кричевский

Свидетели заката европейской экономики

Все мнения
О проекте