Фото: Пресс-служба Совфеда

Россия и Иран обсуждают совместные нефтегазовые проекты на территории Ирана. Об этом в четверг, 6 октября, сообщили в пресс-службе кабмина РФ.

— Подготовка нового большого межгосударственного договора Российской Федерации и Исламской Республики Иран переходит в завершающую фазу. Этот документ выведет многоплановые отношения между нашими странами на уровень стратегического партнерства, — говорится в сообщении.

Этот вопрос обсудили на встрече вице-премьер России Александр Новак и министр нефти Ирана Джавад Оуджи, говорится на сайте правительства России.

До этого стало известно, что мониторинговый комитет ОПЕК+ поддержал план по сокращению добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки.

«Вечерняя Москва» узнала у экспертов, почему члены ОПЕК+ могли принять решение по сокращению добычи нефти и как это отразится на стоимости сырья. По мнению директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина, для стран организации на текущий момент важнее всего заранее купировать возможный кризис, связанный с падением спроса на нефть.