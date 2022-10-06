«Кругов в аду девять»: Медведев оценил восьмой пакет санкций Евросоюза

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Восьмой пакет санкций не сильно отразится на текущей ситуации в России, однако у Евросоюза есть еще попытки, так как «в аду девять кругов». Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в четверг, 6 октября.

— «Адские санкции» пошли на восьмой круг. Как известно, кругов в аду девять. Так что резервы еще есть. Пусть наши враги беснуются дальше. Ведь уже давно понятно, что наматывать эти круги без особого вреда для «назначенного грешника» — дело пустое. И дорогостоящее, — сказал он.

Зампред добавил, что ЕС продолжает вводить новые санкции с самого начала спецоперации на Украине. Однако Россия давно научилась адаптироваться к различным обстоятельствам, и ограничения не сильно сказываются на жизни страны. Так, российская экономика показывает отличную жизнеспособность, несмотря на попытки Запада «порвать» ее.

В свою очередь для Запада антироссийские санкции стали, по словам Медведева, «самострелом в собственную задницу». Там резко подорожал бензин, продукты и коммунальные услуги. Решения для образовавшейся проблемы местные политики не могут найти.

Кроме того, в своем Telegram-канале Медведев заявил, что лидеров стран Запада бесполезно взывать к благоразумию и идти на диалог. Вместо этого их стоит заставить «просить о пощаде» в экономическом противостоянии.

6 октября ЕС утвердил восьмой пакет санкций против России, включив в него потолок цен на нефть. Кроме того, санкционные меры предусматривают запрет перевозок российской нефти по цене выше установленного потолка по морю с декабря 2022 года, а нефтепродуктов — с февраля.