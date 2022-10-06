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Пожарные ликвидировали возгорание в автосервисе в Царицыне

Александр Афонин
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Пожарные ликвидировали возгорание в автосервисе в Царицыне
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Севанская улица, 25 Карта всех событий

Пожарные ликвидировали возгорание в здании автосервиса на Севанской улице. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в четверг, 6 октября.

До этого сообщалось, что на Севанской улице произошло крупное возгорание в здании автосервиса. В результате пожара обвалилась кровля здания. Позже стало известно, что площадь пожара увеличилась до 900 квадратных метров.

3 октября в подмосковных Химках произошел крупный пожар — там загорелся бар-ресторан. Заведение располагается на Юбилейном проспекте. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров.

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