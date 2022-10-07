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Меркель: Прочный мир в Европе может быть достигнут только при участии РФ

Юлия Курганова
В мире
Меркель: Прочный мир в Европе может быть достигнут только при участии РФ
Фото: bundeskanzlerin.de

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что прочный мир в Европе может быть достигнут только при участии России. Такое заявление она сделала в четверг, 6 октября, на церемонии, посвященной 77-летию издания Süddeutsche Zeitung в Мюнхене.

— Пока нам не удалось этого сделать, холодная война на самом деле еще не закончилась, — сказала политик, передает агентство DPA.

Меркель отметила, что события на Украине стали «глубоким поворотным моментом», указав, что к заявлениям российского президента Владимира Путина нужно относиться очень серьезно, сообщает ТАСС.

— Нам всем настоятельно рекомендуется серьезно относиться к словам Путина, а не классифицировать их как блеф с самого начала, — заявила она.

30 сентября Меркель заявила, что Россию нужно в будущем привлечь к созданию архитектуры безопасности в Европе. Она обрушилась с критикой на российскую спецоперацию на Украине, но сказала, что Москва должна принимать участие в создании общеевропейской архитектуры безопасности. Политик отметила, что необходимо интегрировать РФ в данный процесс.

Ангела Меркель Россия Европа
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