Меркель призвала привлечь РФ к работе по общеевропейской архитектуре безопасности

Фото: bundeskanzlerin.de

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Россию нужно в будущем привлечь к созданию архитектуры безопасности в Европе. Об этом в пятницу, 30 сентября, сообщает портал N-tv.

По его данным, Меркель обрушилась с критикой на российскую спецоперацию на Украине, однако заявила, что Москва должна принимать участие в создании общеевропейской архитектуры безопасности. Политик отметила, что необходимо интегрировать РФ в этот процесс, даже если это «потребует много выдержки», передает РИА Новости.

До этого Меркель заявила, что мировому сообществу стоит серьезно относиться к словам президента России Владимира Путина, что позволит сохранить пространство для дальнейшего маневра. По ее словам, российский лидер не блефует, когда делает свои заявления.

Недавно премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что странам Запада следует игнорировать слова Владимира Путина и продолжить вводить новые антироссийские санкции, а также поддерживать Украину. По ее словам, Лондон намерен действовать подобным образом.