Меркель призвала серьезно относиться к словам Путина

Фото: Администрация президента РФ

Мировому сообществу стоит серьезно относиться к словам президента России Владимира Путина, что позволит сохранить пространство для дальнейшего маневра. Об этом заявил экс-канцлер Германии Ангела Меркель в среду, 28 сентября.

— Вы должны серьезно относиться к его словам. Серьезное отношение к его словам. Не отмахиваться от них как от блефа, а серьезно относиться к ним — это ни в коем случае не признак слабости, а признак политической мудрости, которая помогает сохранить пространство для маневра или, что не менее важно, даже разработать новый, — цитирует экс-канцлера РИА Новости.

До этого премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что странам Запада следует игнорировать слова Владимира Путина и продолжить вводить новые антироссийские санкции, а также поддерживать Украину. По ее словам, Лондон намерен действовать подобным образом.

Президент Сербии Александр Вучич в свою очередь сделал заявление, что российский лидер не блефовал, когда речь зашла о защите страны всеми средствами в случае угрозы применения ядерного оружия. Он добавил, что Белград надеется на мирный исход событий.