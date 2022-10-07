В Дагестане сообщили о назначении генерала Мурадова главой Восточного военного округа

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Героя России Рустама Усмановича Мурадова назначили командующим Восточным военным округом. Об этом в пятницу, 7 октября, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

— Наш земляк Герой России Рустам Усманович Мурадов назначен командующим Восточным военным округом — одним из самых мощных по боевому составу военных округов страны, — написал он в своем Telegram-канале.

Глава Дагестана признался, что гордится дружбой с Мурадовым, и пожелал ему удачи на новой должности.

Генерал-лейтенанту Рустаму Мурадову 49 лет, он родился в селе Чинар в Дербентском районе Дагестана. Он стал первым командующим российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе.

3 октября глава комитета верхней палаты по регламенту Вячеслав Тимченко сообщил, что в ближайшее время в составе Совфеда появятся сенаторы от Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Конституционный суд России установил период для интеграции новых регионов. Так, переход Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в системы России действует со дня их принятия в состав страны и до 1 января 2026 года.