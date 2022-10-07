На аэродроме под Калугой взорвался беспилотник

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На аэродроме в Калужской области упал и взорвался беспилотный летательный аппарат. Об этом в пятницу, 7 октября, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

По его словам, в результате случившегося никто не пострадал.

— Упал беспилотник, предположительно, прилетевший со стороны границы. Пострадавших нет, — сообщил чиновник на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По данным Шапши, в результате инцидента инфраструктура аэродрома не пострадала. На месте случившегося работает следственно-оперативная группа.

4 октября недалеко от малийского города Гао произошло крушение военного самолета, в результате инцидента погиб один россиянин. Уточняется, что речь идет о самолете чешской модели Albatros. Он разрабатывался как учебное судно, однако зачастую его применяют в качестве истребителя. Крушение произошло во время возвращения экипажа из патрульного вылета.

21 сентября сообщалось, что принадлежащий России пожарный вертолет потерпел крушение в Турции. В результате погибли два человека. На борту вертолета находились двое россиян.