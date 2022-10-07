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Приметы и советы

Церемония вручения кинопремии «Ника» в этом году не состоится

Анастасия Колоскова
Общество
Церемония вручения кинопремии «Ника» в этом году не состоится
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

В этом году в России не будет проводиться церемония вручения кинематографической премии «Ника». Об этом в пятницу, 7 октября, сообщил художественный руководитель премии Юлий Гусман.

— В этом году «Ники» не будет, премия перенесена на следующий год, — рассказал он.

Гусман уточнил, что конкурс состоялся и деятельность премии не прекращается, однако торжественная церемония в этом году не состоится.

Списки номинантов на кинопремию «Ника» опубликовали еще в феврале. Так, в номинации «Лучший фильм» были выдвинуты шесть лент, среди которых: «Разжимая кулаки» Киры Коваленко; «Иван Денисович» Глеба Панфилова; «Медея» Александра Зельдовича; «Купе номер 6» Юхо Куосманена; «Уроки фарси» Вадима Перельмана, а также «Капитан Волконогов бежал» Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, созданный при поддержке Министерства культуры России, передает ТАСС.

До этого председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков заявил, что, учитывая международную ситуацию, выдвигать на премию Американской академии кинематографических наук и искусств «Оскар» фильм от России не имеет смысла.

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