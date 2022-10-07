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Диетолог перечислил белковые продукты, из-за которых можно набрать лишний вес

Георгий Соланович

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог перечислил белковые продукты, из-за которых можно набрать лишний вес
Фото: shutterstock

Обычно белковые продукты рекомендуются для похудения, но из-за чрезмерного потребления такой еды можно набрать вес. Об этом сообщила врач-диетолог Василиса Пономарева.

— Проверяйте не только количество белка, но и ингредиенты или количество калорий в пище. Потому что некоторые якобы полезные источники белка скрывают в себе ловушки с жиром и сахаром, — сказала специалист.

По словам Пономаревой, белок помогает предотвратить избыток жира и «сдерживает» приступы голода, однако существует «лимит» употребления органического вещества.

Так, взрослым людям советуется употреблять 0,8 грамма белка из расчета на килограмм веса тела каждый день, а спортсменам, которые хотят увеличить мышцы, — от 1,2 до 1,8 грамма белка на килограмм массы ежедневно.

К продуктам, которые могут способствовать набору лишнего веса, Пономарева отнесла творог с сахаром или искусственными фруктовыми ароматизаторами, протеиновые батончики, жирный сыр и арахис, передает «МедикФорум».

До этого нутрициолог Елена Свиридова поделилась списком продуктов, которые гарантированно улучшат самочувствие в осенний период.

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