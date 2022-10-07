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Частная управляющая компания восстановит межквартирную перегородку после хлопка на Чертановской

Георгий Соланович
Происшествия
Частная управляющая компания восстановит межквартирную перегородку после хлопка на Чертановской
Фото: shutterstock
Россия, Москва, Чертановская улица, 24к1 Карта всех событий

Хлопок газовоздушной смеси в подъезде жилого дома в ЮАО произошел по вине сотрудников частной управляющей компании, проводивших работы в одной из квартир. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы в пятницу, 7 октября.

— По заявке жителей в одной из квартир частной управляющей компанией проводились работы по замене радиаторов отопления. По предварительным данным, из-за негерметичности газового баллона произошел хлопок газовоздушной смеси, — отмечается в Telegram-канале комплекса.

В результате была частично повреждена стена между квартирами. Она не является несущей и не влияет на безопасность конструкций дома. В настоящее время управляющей компанией проводится восстановление поврежденной перегородки.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в девятиэтажном доме № 24, корпус 1, на Чертановской улице. В результате происшествия возгорания не случилось, пострадавших нет.

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