Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Песчаная улица Карта всех событий

Движение транспорта в районе Песчаной улицы частично перекроют с 11 октября в связи с проведением реконструкции инженерных сетей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 7 октября.

— С 11 октября в районе Песчаной улицы для проезда будут недоступны 1–2-я полосы (в зависимости от даты). Это связано с проведением работ по реконструкции инженерных сетей, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

До этого сообщалось, что участок местного проезда в районе квартала № 272 в Новой Москве перекроют 8 октября в связи с проведением киносъемок. Местным жителям порекомендовали планировать маршрут заранее.

Кроме того, ограничения в движении транспорта введут в Пресненском районе столицы 7, 8, 9 и 10 октября из-за съемок кинофильма. Перекрытия движения будут длиться не более десяти минут ежедневно.

Их будут вводить на участке проектируемого проезда № 80 от Тестовской улицы до Третьего транспортного кольца. Местным жителям рекомендовали быть бдительными и заранее планировать поездки.