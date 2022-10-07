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Режим ЧС ввели в Нью-Йорке из-за наплыва нелегальных мигрантов

Александр Афонин
В мире
Режим ЧС ввели в Нью-Йорке из-за наплыва нелегальных мигрантов
Фото: Анна Куприянова / Вечерняя Москва

Власти Нью-Йорка объявили режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва нелегальных мигрантов и беженцев с южных границ США. Об этом сообщил мэр Эрик Адамс в пятницу, 7 октября.

— Я объявляю режим чрезвычайной ситуации в городе Нью-Йорк и выпускаю исполнительный указ, который официально поручит всем соответствующим агентствам координировать усилия для создания центров гуманитарной помощи, — сказал он.

По данным мэра, за последнее время в город прибыло более 17 тысяч мигрантов. В основном это жители Южной Америки, которых с апреля 2022 года доставляют автобусами с южной границы США.

На данный момент 61 тысяча беженцев получили временные убежища. Для остановки кризиса правительство Нью-Йорка планирует потратить не менее миллиарда долларов до конца фискального года, передает РИА Новости.

27 сентября казахский президент Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Астана и Москва в скором времени проведут переговоры, где будут обсуждать вопрос увеличения числа прибывающих в Казахстан россиян. Он добавил, что в подобной ситуации необходимо проявить гуманность.

США Режим ЧС Мигранты
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