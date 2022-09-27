Токаев анонсировал переговоры Казахстана с Россией из-за роста числа мигрантов

Фото: Администрация президента РФ

Астана и Москва в скором времени проведут переговоры, где будут обсуждать вопрос увеличения числа прибывающих в Казахстан россиян. Об этом во вторник, 27 сентября, сообщил казахский президент Касым-Жомарт Токаев.

— В последние дни к нам приезжает много людей из России. Мы должны проявить заботу о них и обеспечить им безопасность. Это политический и гуманитарный вопрос. Я поручил правительству принять необходимые меры. Мы проведем переговоры с российской стороной и будем решать эту проблему в интересах нашей страны, — сказал он.

Токаев добавил, что в подобной ситуации необходимо проявить гуманность, терпение и организованность. В связи с этим Казахстан поможет приезжим гражданам, однако преференций выдавать не будет, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что сотрудники пограничной службы Комитета национальной безопасности Казахстана задержали трех россиян, которые предприняли попытку перейти границу в обход пунктов пропуска. По данным комитета, задержанные хотели уклониться от частичной мобилизации.