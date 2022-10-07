Представители ООН посетят Москву для обсуждения продуктовой сделки

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Двое представителей Организации Объединенных Наций (ООН) на следующей неделе приедут в Москву, где обсудят продление продуктовой сделки. Об этом в пятницу, 7 октября, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

— Ребека Гринспан и Мартин Гриффитс, как ожидается, отправятся в Москву примерно через неделю, чтобы встретиться с высокопоставленными российскими представителями для обсуждения этих вопросов, — сказал он.

Уточняется, что для диалога будут направлены заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и генсек Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан.

В рамках зерновой сделки они планируют продлить и расширить действие инициативы, а также убрать оставшиеся препятствия, передает РИА Новости.

2 июля сообщалось, что Россия и Украина подписали продуктовую сделку с ООН и Турцией в Стамбуле. Согласно документу, снимаются все ограничения на поставку российских продуктов на экспорт, а российская сторона окажет содействие вывозу украинского зерна.

Первое судно с зерном вышло из порта в Одессе 1 августа. После этого глава турецкого минобороны Хулуси Акар поблагодарил участников стамбульской «продуктовой сделки».