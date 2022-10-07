Зеленский заявил, что не призывал наносить ядерные удары по России

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Президент Украины Владимир Зеленский оправдался за свои слова о необходимости нанести по России «превентивные удары» силами НАТО.

— Мир может представить санкционный пакет в таком случае и сделать все возможное, чтобы они (Россия — прим. «ВМ») покинули Запорожскую атомную электростанцию, — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что именно Россия якобы использует его фразы в выгодном для себя ключе вне контекста. Его слова про превентивные удары были просто всеми неправильно поняты, передает слова Зеленского ТАСС.

Зеленский уже несколько раз выступал за начало полномасштабных боевых действий против России. Так, 6 октября он призвал НАТО не ждать, пока РФ применит ядерное оружие, а самим нанести по ней превентивные удары.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что использование ядерного оружия в ходе конфликта на Украине может полностью изменить всю суть и природу происходящего.

По словам генсека, риторика о применении ядерного оружия носит «опасный и безответственный» характер. Кроме того, использование подобного вооружения не приведет к победе той или иной стороны, а лишь развяжет ядерную войну, которую нельзя допустить.