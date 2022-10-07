Oxxxymiron и автор романа «Метро 2033» Глуховский объявлены иноагентами

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Рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров) объявлен физлицом-иноагентом. Об этом сообщили в Минюсте России в пятницу, 7 октября.

Уточняется, что исполнитель занимается политической деятельностью, получая финансирование с Украины.

Кроме того, в реестр СМИ-иноагентов попал писатель Дмитрий Глуховский, автор цикла романов «Метро», отмечается на сайте Минюста.

До этого Минюст включил покинувшего Россию телеведущего и комика Максима Галкина* в список иноагентов. Уточняется, что юморист осуществляет политическую деятельность.

В середине июля президент России Владимир Путин подписал закон о контроле за деятельностью иностранных агентов. Согласно документу, иноагентами могут быть признаны любые российские или иностранные организации или физические лица, если они получают иностранную поддержку, ведут политическую деятельность либо собирают сведения о военно-технической деятельности России, которые можно использовать против безопасности страны.

*Физлицо, выполняющее функции иноагента.