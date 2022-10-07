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Путин подписал указ о создании нового оператора «Cахалина-1»

Георгий Соланович
Экономика
Путин подписал указ о создании нового оператора «Cахалина-1»
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил правительству создать российского оператора проекта «Сахалин-1» и передать ему все права и обязанности действующего оператора — Exxon Neftegas Limited.

— Правительство РФ создает российское общество с ограниченной ответственностью, которому на основании настоящего указа переходят все предусмотренные соглашением права и обязанности объединения юридических лиц (инвесторов), осуществляющего свою деятельность на основе договора о совместной деятельности и не имеющего статуса юридического лица, в том числе права и обязанности оператора (компания «Эксон Нефтегаз Лимитед»), — говорится в указе.

Кабмин в ответ на указ главы государства назначил новым управляющим оператором «Сахалина-1» дочернюю компанию «Роснефти» — «Сахалинморнефтегаз-Шельф».

Власти Японии в августе заявили, что намерены сохранить доли японских компаний в проекте «Сахалин-1». Заявление было сделано в ответ на указ Путина о запрете на сделки с принадлежащими недружественным странам долями.

До этого сообщалось, что японское правительство попросило компании Mitsui и Mitsubishi согласиться на участие в нефтегазовом проекте «Сахалин-2». Подчеркивается, что он имеет особую значимость для стабильного обеспечения страны энергией.

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